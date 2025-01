Ingwer - Helfer bei Erkältungskrankheiten und Co

Ingwer kann mit wertvollen Nährstoffen aufwarten und bei zahlreichen Beschwerden helfen wie auch bei Erkältungen. So liefert roher Ingwer Magnesium, Kalzium, Eisen, Phosphor, Kalium und Natrium. Darüber hinaus ist er reich an Vitamin C und gesunden ätherischen Ölen...