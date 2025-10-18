In Stuttgart hat am Samstag die erste vegane Fleischerei Baden-Württembergs eröffnet. Vor dem Geschäft in der Eberhardstraße bildete sich am Mittag eine lange Schlange. Optisch wirkt es wie eine klassische Metzgerei. Doch mit Fleisch wird hier nicht gearbeitet: In den Produkten stecken pflanzliche Inhalte. Das Konzept ist nicht neu, sondern die Idee eines Start-ups aus Dresden. „Die vegane Fleischerei“ hat mittlerweile sieben Filialen in Deutschland.