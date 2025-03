Leberkäse richtig aufbacken: So wird er besonders lecker

Bayerischer Leberkäse zählt auch in fränkischen Fleischtheken zum festen Bestandteil. Verzehrt wird der Leberkäs in Franken vor allem im Weggla als schneller Snack zwischendurch. Dabei gibt es noch so viele weitere leckere Gerichte mit Leberkäse! Wie ihr ihn zuhause selbst frisch zubereiten und vielfältig genießen könnt, verraten wir euch hier!