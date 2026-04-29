Die Heilbronner Innenstadt ist um einen türkischen Imbiss reicher. Döner sucht man im „Köfte Spot“ allerdings vergeblich – im Mittelpunkt steht die türkische Frikadelle, die namensgebende Köfte. Daneben gibt es Fisch oder Sucuk, serviert im Brot oder als Bowl. „Ich liebe es einfach zu kochen“, sagt Inhaber Emre Dogan. Mehr als ein Jahr habe er an seinem Köfte-Rezept gearbeitet, ergänzt seine Frau Meltem. Entstanden ist es nicht nach Familienvorbild, sondern durch eigenes Ausprobieren. „Das Rezept bleibt unser Geheimnis“, sagt der 32-Jährige.