Die rustikale Version der Pommes sind die Ofenkartoffel. Damit diese perfekt werden, braucht es einen Trick. Wie dieser geht, verraten wir in diesem Video. Ofenkartoffeln sind die perfekte Beilage. Oftmals werden die Kartoffeln im Ofen aber nur labbrig und nicht knusprig. Wir verraten dir einen Trick, mit dem deine Ofenkartoffeln garantiert gelingen. Das Geheimnis für gute Ofenkartoffeln heißt Backpulver. Dadurch verlieren die Kartoffeln an Stärke und werden beim Backen knuspriger. Die Zubereitung ist dabei recht simpel. Nachdem du die Kartoffeln gewaschen und in Viertel oder Achtel geschnitten hast, kochst du sie in einem Topf voller Salzwasser mit einem Teelöffel Backpulver, bis sie weich sind. Lasse sie anschließend noch kurz abtropfen. Jetzt wird es kreativ: Beim Würzen kannst du dir deine Lieblingsaromen aussuchen: Salz und Olivenöl sind die Basis, in der die Kartoffeln gewendet werden. Dazu passen zum Beispiel auch Paprikapulver, Rosmarin oder Knoblauchpulver. Jetzt nur noch auf einem Backblech in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad geben. 30 bis 40 Minuten später kannst du dir es schon schmecken lassen.