Ein neuer Bandentrick hat Olivenöl ins Visier genommen. Das Öl soll oftmals gestreckt werden. Wie Sie gutes Olivenöl erkennen, verraten wir in diesem Video. Die rasant gestiegenen Preise für Olivenöl in Südeuropa haben nicht nur deinen Geldbeutel im Visier, sondern verschlechtern auch die Qualität des Öls. Immer öfter wird es mit minderwertigen oder sogar gesundheitsschädlichen Substanzen gestreckt – ein echtes Risiko für Verbraucher. Hintergrund ist die durch Dürre und Überschwemmungen geschädigte Olivenernte, besonders in Spanien. Die Folgen: Höhere Preise und mehr Betrugsfälle. Seit 2018 meldet die EU einen deutlichen Anstieg gefälschter Olivenöle, oft gestreckt mit billigen Ölen oder belastet mit Schadstoffen wie krebserregenden Kohlenwasserstoffen. Um sicherzugehen, dass du hochwertiges Öl kaufst, achte auf das Label „Natives Olivenöl extra“ und sei bei extrem günstigen Preisen skeptisch. Fachhändler bieten oft Verkostungen und Beratung an. Behörden wie die AGES überwachen zwar streng, aber Vorsicht beim Kauf ist dennoch wichtig.