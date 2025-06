Eiweißreiche Lebensmittel und Drinks sind in Supermärkten und Fitnessstudios allgegenwärtig. Viele Menschen konsumieren Riegel, Shakes oder andere proteinreiche Produkte in der Hoffnung, dadurch Muskeln aufzubauen, die Fettverbrennung anzukurbeln oder einfach „gesünder“ zu essen. Doch was steckt hinter dem Protein-Trend und wie gesund ist er?