Wie zu Omas Zeiten: Margit und Gabi zeigen Schritt für Schritt, wie traditionelles Schmalzgebäck am Holzofen gelingt. In der Bauernstube des Bernbeckhofs backen sie Schuxen, Striezel und Hasenöhrl nach den bewährten Rezepten ihrer Tante Barbara. Dabei verraten sie euch nicht nur ihre besten Tipps, sondern schwelgen auch in Erinnerungen und gewähren so einen charmanten Einblick in ein liebevoll erhaltenes Stück bayerischer Kulturgeschichte. Wer den Duft von Butterschmalz und echtes Handwerk liebt, sollte dieses Video nicht verpassen.