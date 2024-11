Auch wenn auf dem Papier die Nährwertangaben von Spirulina fantastisch wirken: Das Pulver hat auch einige Nachteile. Ob es etwas für Sie ist, verraten wir in diesem Video. Was ist Spirulina eigentlich und wie viele gesundheitliche Benefits stecken wirklich hinter dem Hype? Spirulina, eine Mikroalge aus tropischen Regionen, gilt als Eiweiß-, Eisen- und Vitaminquelle. Sie enthält pro 100 Gramm etwa 60 Gramm Eiweiß und viel Eisen. Außerdem hat die Alge keine Zellulosewände, was ihre Nährstoffe gut bioverfügbar macht. Dennoch gibt es Kritik: Das enthaltene Vitamin B12 ist größtenteils unbrauchbar für den Körper- Zudem ist der beworbene Vitamin-B12-Gehalt oft übertrieben. Versprechen zu gesundheitlichen Effekten wie Blutfettsenkung oder Immunschutz sind nicht eindeutig belegt. Auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat in Studien keinen Zusammenhang zwischen Spirulina und der Regulierung des Blutzuckerspiegels oder einem Schutz vor oxidativen Schäden bestädigt. Hinzu kommt, dass Spirulina-Produkte potenziell Schwermetalle und Toxine enthalten können. Achte deshalb beim Kauf auf geprüfte Qualität in heimischen Onlineshops.