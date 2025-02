Ärzte warnen vor einem bestimmten Getränk. Dieses hat gravierende Folgen auf die Lebergesundheit. Welches Getränk das ist, verraten wir in diesem Video. Der übermäßige Konsum bestimmter Getränke kann deiner Leber schaden – besonders ein Getränk steht dabei im Fokus. Warum das so ist und was du tun kannst, um deine Leber zu schützen, erklären wir hier. Die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten warnt vor zu viel Fruktose aus Smoothies und Fruchtsäften. Diese kann vom Dünndarm direkt in die Leber gelangen, wo sie Fetteinlagerungen begünstigen und eine Fettleber verursachen kann. In Deutschland leidet jeder Vierte über 40 Jahren an einer Fettleber, die oft symptomlos bleibt und in schweren Fällen zu Zirrhose oder Krebs führen kann. Experten empfehlen, Fruktose zu reduzieren: Zwei Portionen unverarbeitetes Obst täglich reichen völlig aus. Frisch gepresste Säfte oder große Mengen an Smoothies können schnell die WHO-Grenzwerte von 25 Gramm Fruktose pro Mahlzeit überschreiten. Regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung sind entscheidend, um deine Leber gesund zu halten.