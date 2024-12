Die Leber ist unter Druck: Denn bestimmte Lebensmittel setzen ihr zu. Wie Sie Ihre Leber schützen können, verraten wir in diesem Video. Deine Leber ist ein echtes Multitalent: Sie entgiftet, reguliert den Blutzucker und steuert den Stoffwechsel. Doch ungesunde Ernährung und Alkohol setzen ihr zu. Mit ein paar einfachen Ernährungstipps kannst du deine Leber entlasten und schützen. Eine leberfreundliche Ernährung orientiert sich an der mediterranen Küche: Setze auf ballaststoffreiches Gemüse wie grünes Blattgemüse und Bitterstoffe aus Rucola oder Chicorée. Lachs und Makrele liefern wertvolle Omega-3-Fettsäuren, und Vollkornprodukte sowie hochwertige Öle wie Oliven- oder Leinöl tun deiner Leber gut. Fruchtzucker aus Softdrinks oder Smoothies belastet die Leber. Also genieße diese besser in Maßen. Alkohol? Am besten nur gelegentlich, denn schon kleine Mengen fordern deine Leber. Mit einer bewussten Ernährung und etwas Bewegung bleibt dein wichtigstes Entgiftungsorgan fit und leistungsfähig.