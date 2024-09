Das Bier gehört zum Cannstatter Wasen wie die Fahrgeschäfte oder traditionelle Gerichte. In diesem Jahr müssen sich Besucherinnen und Besucher jedoch erneut mit steigenden Preisen für das Maß-Bier abfinden — bis zu 70 Cent teurer wird der Liter „Gerstensaft“. In diesem Video erfahrt Ihr außerdem, welche kulinarischen Neuheiten Ihr ab Beginn am 27. September genießen könnt.