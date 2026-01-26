Der Gurkenwichtel sammelt frische, glatte Gurken, legt sie liebevoll in ein Moosbett und veredelt sie mit einem Hauch Morgentau. Er presst feine Kräuter, mischt Zitronenschale, etwas Honig und eine Prise Salz hinein, damit der Duft wach, zittrig und klärend wirkt. Die eingelegten Gurken lassen sich so herstellen: statt Essig nutzt er eine milde Kräutermarinade aus Brennnesselsud, Dillwedel und Fenchelsamen, die dem Geschmack Ruhe und Fokus gibt.