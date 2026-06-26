Im neuen Video der Reihe „Du sog amoi…“ spricht Manuela Thalhammer mit dem Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt über ihren Hof, das Stoi Café und ihre Liebe zur Landwirtschaft. Vor 22 Jahren hat sie auf den Hof eingeheiratet – heute ist sie zwischen Melkkarussell, Kühen und hausgemachten Kuchen zu Hause. Besonders wichtig ist ihr, dass Verbraucher die Arbeit der Landwirtschaft mehr wertschätzen, bewusster einkaufen und weniger Lebensmittel wegwerfen.