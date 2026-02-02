Die Spielwarenmesse ist am Wochenende in Nürnberg zu Ende gegangen. Rund 2300 Austellerinnen und Austeller aus 68 Ländern präsentierten in fünf Tagen die neuesten Spieletrends und Innovationen. Insgesamt zeigen sich 93 Prozent der Ausstellenden mit der 75. Ausgabe zufrieden – und damit drei Prozent mehr als im Vorjahr. Knapp 59.000 Besucherinnen und Besuchern waren in diesem Jahr auf der Messe. Die Besucherzahlen sind damit um rund 2,5 Prozent gestiegen. Die nächste Spielwarenmesse findet vom 02. bis 06. Februar 2027 statt.