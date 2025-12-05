Ein Robbenbaby sorgt für Aufsehen in einem Pub in Neuseeland. Mit Lachs und Hundekäfig gelingt schließlich die Rettung. Mittlerweile ist «Fern» ein Social-Media-Star.
Wellington - Ein ungewöhnlicher Gast hat die Besucher eines Pubs in Neuseeland überrascht: Ein Robbenbaby spazierte plötzlich in das Lokal "Sprig + Fern The Meadows" auf der Südinsel, wie die Kneipenbesitzer auf Facebook mitteilten. Nach eigenen Angaben hielt Mitbetreiberin Bella Evans das Tier zunächst für einen Hund, bevor sie sich den Eindringling genauer ansah.