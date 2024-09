Autsch! Was tun bei Sportverletzungen?

Gerade nach einem Sportsommer wie 2024 mit Olympia und EM steigt die Zahl derjenigen, die sich an einer neuen Sportart versuchen - und mehr Menschen verletzen sich dabei. Wir haben uns angesehen, über welche Verletzungen und Schmerzen besonders häufig geklagt wird und geben Tipps, was in dem Fall zu tun ist.