Zu viele Geräusche, zu viele Gefühle, zu viele Eindrücke? Manche Menschen nehmen ihre Umwelt intensiver wahr als andere. Doch was steckt wirklich hinter Hochsensibilität. Etwa 20 Prozent der Bevölkerung sind nach aktuellem Forschungsstand hochsensibel. Tanja Pfaffeneder spricht mit Thomas Leo Selenko, Miriam Sompek und Svenja Kunert über ein Thema, das viele betrifft und gesellschaftlich noch immer kaum eingeordnet ist.