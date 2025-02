Ein Bad in der Eistonne, eine professionelle Kälteanwendung oder einfach nur eine eiskalte Dusche. Kälte wird immer mehr zum Lifestyle- und Gesundheits-Phänomen. Aber birgt der Hype auch einen echten Nutzen? Und für wen ist die Erfahrung geeignet? In einem neuen Studio in Hamburg-Eimsbüttel hat sich SAT.1 REGIONAL-Reporter Janik Jungk in die Kältekammer gewagt.