Ohne Pflanzenschutzmittel wäre unsere Lebensmittelversorgung ernsthaft gefährdet – denn Schädlinge und Krankheiten bedrohen Ernten weltweit. Doch was genau sind Pflanzenschutzmittel, warum führt der Begriff "Pestizide" in die Irre, und welche Wirkungen haben sie? Wochenblatt Pflanzenbau-Redakteurin Lara-Sophie Richter erklärt verständlich, wie die Mittel funktionieren, warum sie wichtig sind – und welche Risiken es gibt. So verstehen auch Einsteiger, warum das Thema alle betrifft – vom Landwirt bis zum Hobbygärtner.