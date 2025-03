Die PflegeBox von ProSenio soll pflegenden Angehörigen den Zugang zu wichtigen Hilfsmitteln erleichtern und den oft komplexen Pflegealltag vereinfachen. Denn Pflege von Angehörigen ist eine Aufgabe, die Millionen von Menschen in Deutschland täglich bewältigen. Doch trotz zahlreicher Entlastungsangebote wie ambulanter Dienste oder Tagespflege bleiben viele dieser Leistungen ungenutzt. Woran liegt das? Christian Graggaber, Geschäftsführer der ProSenio GmbH, sieht zwei zentrale Hindernisse: mangelndes Wissen und bürokratische Hürden. „Ich glaube, vor allem ist es das Wissen, dass es diese Leistungen überhaupt gibt“, erklärt Graggaber im Gespräch. „In Deutschland herrscht ein regelrechter Pflege-Dschungel, und viele Angehörige wissen gar nicht, auf welche Leistungen sie Anspruch haben. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist dann der Zugang zu diesen Leistungen, der oft mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden ist. Und selbst wenn man diesen Aufwand auf sich nimmt, ist das, was man finanziell oder an Leistungen erhält, oft sehr überschaubar und kaum der Rede wert.“ Graggaber ist seit Jahren eine lautstarke Stimme für pflegende Angehörige. Als Geschäftsführer der ProSenio GmbH, einem Unternehmen mit Standorten in Berlin und Augsburg, setzt er sich unermüdlich für die Rechte und Bedürfnisse von Pflegebedürftigen und ihren Familien ein. Seit der Gründung im Jahr 2009 hat sich ProSenio zu einem wichtigen Ansprechpartner in der Pflegebranche entwickelt, der nicht nur Beratung, sondern auch praktische Lösungen anbietet. Ein besonderes Highlight im Portfolio von ProSenio ist die sogenannte PflegeBox. Diese innovative Lösung soll pflegenden Angehörigen den Zugang zu wichtigen Hilfsmitteln erleichtern und den oft komplexen Pflegealltag vereinfachen. Die PflegeBox umfasst eine Reihe von Dienstleistungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Pflegebedürftigen zugeschnitten sind: ⁃ Antragstellung und Nachverfolgung: ProSenio übernimmt die Stellung des Antrags auf Kostenerstattung bei der jeweiligen Pflegekasse und verfolgt die Genehmigung nach. ⁃ Individuelle Beratung: Die Experten von ProSenio beraten zu erstattungsfähigen Produkten und helfen bei der Auswahl der passenden Hilfsmittel. ⁃ Online-Modul: Ein benutzerfreundliches Online-Tool ermöglicht die Zusammenstellung einer auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmten Auswahl von Produkten. ⁃ Monatliche Lieferung: Die ausgewählten Hilfsmittel werden direkt an die Heimatadresse des Pflegebedürftigen oder den zuständigen Pflegedienst geliefert. ⁃ Vorleistung und Abrechnung: ProSenio leistet den Warenwert vor und rechnet direkt mit der Pflegekasse ab, sodass die Angehörigen entlastet werden. ⁃ Umfassende Beratung: Neben der PflegeBox bietet ProSenio auch Beratung zu verschiedenen Themen im Bereich Pflege und Unterstützung im Alter an. Die PflegeBox ist ein Beispiel dafür, wie ProSenio unter der Leitung von Christian Graggaber innovative Wege geht, um pflegende Angehörige zu entlasten. „Unser Ziel ist es, den Zugang zu Hilfsmitteln so einfach wie möglich zu gestalten“, betont Graggaber. „Wir wissen, wie schwer es für viele Familien ist, sich im Pflege-Dschungel zurechtzufinden. Mit der PflegeBox wollen wir ihnen eine praktische und effektive Lösung anbieten.“ Die Herausforderungen der Pflegebranche Trotz solcher innovativen Ansätze bleibt die Pflege von Angehörigen eine enorme Herausforderung. Viele Familien fühlen sich alleingelassen und überfordert, wenn es darum geht, die richtige Unterstützung zu finden. Graggaber sieht hier dringenden Handlungsbedarf: „Es braucht mehr Aufklärung und weniger Bürokratie. Nur so können wir sicherstellen, dass diejenigen, die Hilfe brauchen, diese auch tatsächlich erhalten.“ ProSenio setzt sich nicht nur für die Verbesserung der Pflegesituation ein, sondern auch für eine stärkere gesellschaftliche Anerkennung der Arbeit pflegender Angehöriger. „Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, so Graggaber. „Wir müssen uns bewusst machen, dass jeder von uns irgendwann in die Situation kommen kann, auf Hilfe angewiesen zu sein. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen für pflegende Angehörige verbessern.“ Mit der PflegeBox und seinem Engagement für pflegende Angehörige zeigt Christian Graggaber, dass es möglich ist, innovative Lösungen zu schaffen, die den Pflegealltag erleichtern. Doch damit solche Angebote ihr volles Potenzial entfalten können, müssen auch die strukturellen Hindernisse in der Pflegebranche überwunden werden. Die Pflege von Angehörigen ist eine Herausforderung, die oft an die Grenzen der Belastbarkeit geht. Unternehmen wie ProSenio und Persönlichkeiten wie Christian Graggaber spielen eine entscheidende Rolle dabei, pflegende Familien zu unterstützen und auf ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Mit innovativen Lösungen wie der PflegeBox wird ein wichtiger Beitrag geleistet, um den Pflegealltag zu erleichtern. Doch damit solche Angebote flächendeckend genutzt werden können, müssen auch die strukturellen Barrieren abgebaut werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Politik und die Gesellschaft diesem Thema in Zukunft mehr Aufmerksamkeit schenken.