Wichtel-Motivation: Beginne den Tag in der Natur!

Wichtel-Motivation am Morgen. Unser Wichtel Vorbild zeigt uns heute wie wichtig der Beginn des Tages in der Natur sein kann... Taucht ein in die Welt der kleinen kreativen und immer lustigen Geschöpfe. Auch wenn es nur wenige Minuten sind, die wir dadurch dem Stress und negativen Einflüsse entfliehen können..