Müdigkeit, Antriebslosigkeit, gedrückte Stimmung – vielen Menschen setzen die dunklen Wintermonate spürbar zu. Gleichzeitig fühlen sich laut einer aktuellen Studie rund 70 Prozent der Österreicher regelmäßig gestresst, die Hauptursache ist der Job. Wie sehr Lichtmangel und Dauerbelastung unsere Psyche beeinflussen, erklärt die klinische Psychologin, Gesundheits- und Arbeitspsychologin Karin Flenreiss-Frankl im krone.tv-Talk.