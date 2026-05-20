Brustkrebs hat das Leben mehrerer bekannter Frauen berührt, von denen viele offen über ihre Erfahrungen sprechen, um das Bewusstsein für die Krankheit zu schärfen und zur Früherkennung zu ermutigen. In einem Instagram-Post aus dem Jahr 2024 gab die Schauspielerin Olivia Munn bekannt, dass bei ihr 2023 Brustkrebs diagnostiziert wurde. Sie erklärte später, dass eine routinemäßige Risikobewertung durch ihren Frauenarzt zu weiteren Untersuchungen geführt hatte, obwohl die Mammografie unauffällig war. Diese Vorsichtsmaßnahme deckte schließlich einen aggressiven luminalen B-Brustkrebs in beiden Brüsten auf. Munn unterzog sich innerhalb von zehn Monaten mehreren Operationen und wurde in die Wechseljahre versetzt. In einer Werbekampagne von Skims aus dem Jahr 2024 zeigte sie sogar die Narben ihrer beidseitigen Mastektomie und des Brustwiederaufbaus. Auch die Sängerin Jessie J teilte ihre Diagnose von Brustkrebs im Frühstadium auf Instagram mit. Sie betonte, dass sie sich bei ihrer Diagnose bewusst auf das Wort „Frühstadium“ konzentrierte und sich zunächst einer Operation zur Entfernung einer Brust unterzog. Leider traten später Komplikationen auf, und sechs Wochen später musste sie wegen einer Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden. Trotz dieser Hürden sprach sie offen über ihren Genesungsprozess und kehrte 2025 sogar auf die Bühne zurück, wo sie zum ersten Mal vor ihrem zweijährigen Sohn Sky auftrat. Auch die „Sex and the City“-Schauspielerin Cynthia Nixon wurde im Rahmen einer Routineuntersuchung diagnostiziert und frühzeitig mit einer Operation und Bestrahlung behandelt. Seitdem setzt sie sich für regelmäßige Mammografien ein und ermutigt Frauen, diese Untersuchungen nicht aus Angst hinauszuzögern. Nixon sagte einmal in einem Interview mit ABC News: „Ich möchte, dass [Frauen] vor allem hören, dass wir nur die Angst selbst zu fürchten haben.“