Die Herausforderungen in der Pflegebranche sind riesig. Die Menschen werden älter als früher, und weniger kommen nach. Das reißt eine Lücke in die Altersversorgung – nicht nur finanziell, sondern auch personell. Bis 2030 fehlen etwa 500.000 Pflegekräfte in Deutschland. Nur eines der Themen, die auf der ConSozial zur Sprache kommen. Schon seit 25 Jahren findet die führende Fachmesse der Sozialwirtschaft in Nürnberg statt.