Fitness-Influencer sind auf Social Media kaum noch wegzudenken. Perfekte Körper, durchtrainierte Figuren und scheinbar makellose Trainingsroutinen prägen täglich die Feeds vieler Menschen. Doch diese idealisierten Bilder sind für viele nur schwer erreichbar. Gerade Jugendliche befinden sich in einer Phase, in der sie ihre eigene Identität entwickeln und sich stark an Vorbildern orientieren. Dadurch können solche Darstellungen auf Social Media einen Einfluss darauf haben, wie sie Körperbilder und Fitness wahrnehmen.