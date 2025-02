Am 4. Februar ist Weltkrebstag. Ein Tag, der für die Solidarität mit Betroffenen steht und an dem Mediziner:innen immer wieder dazu aufrufen, frühzeitig zur Vorsorge zu gehen. Denn allein in Deutschland erkranken jährlich rund 500.000 Menschen an Krebs. Der Schleswig-Holsteinerin Gesa Weitendorf hat die Früherkennung wahrscheinlich das Leben gerettet. Bei einer Vorsorgeuntersuchung hatten Ärzt:innen bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Über die Bedeutung der Krebsvorsorgeuntersuchungen hat SAT.1 REGIONAL mit Prof. Dr. Anne Letsch, der Leiterin des Onkologischen Zentrums am UKSH, gesprochen.