Endometriose ist eine der häufigsten Unterleibs-Erkrankungen bei Frauen, bei welcher der Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter vorkommt – also zum Beispiel am Darm, in der Lunge, am Eileiter, an der Blase, oder auch an der Beckenwand. Die Schmerzen sind teilweise extrem, die Symptome vielseitig. Welche vorkommen können und was man gegen Endometriose tun kann, ist Thema des Videos.