Gefährlicher als gedacht: Ein Glas Wein am Tag

Für viele ist es normal am Abend ein Glas Wein zu trinken. Eine neue Studie fand heraus, wie gefährlich die geringe Menge wirklich ist. Die Ergebnisse, verraten wir in diesem Video. Das weitverbreitete Bild vom abendlichen Glas Wein als gesundheitsförderlich gerät ins Wanken. Wir verraten dir die neuesten Erkenntnisse. Studien der Universität Hamburg zeigen, dass selbst moderate Mengen Alkohol, von 1,2 Gläsern, das Risiko für Herzprobleme wie Vorhofflimmern erhöhen. Regelmäßiger Weinkonsum kann zudem deine Schlafqualität um bis zu 24 Prozent mindern und das Immunsystem schwächen. Auch dein Gehirn leidet: Alkohol kann Nervenzellen schrumpfen lassen und zu irreversiblen Schäden führen. Selbst geringe Mengen stehen mit einem messbaren Rückgang des Gehirnvolumens in Verbindung. Besonders junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren sind gefährdet, da Alkohol soziale Risiken und gesundheitliche Probleme verstärken kann. Im Erwachsenleben zwischen 26 und 45 Jahren treten Folgen von langanhaltendem Konsum, wie Bluthochdruck, eine Fettleber und Schlaganfälle, auf. Ältere ab 60 Jahren leiden oft unter Wechselwirkungen mit Medikamenten und einem erhöhten Sturzrisiko.