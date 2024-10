Welches Öl, für welches Gericht, in der Küche benutzt wird, ist für die Gesundheit entscheidend. Ein bestimmtes Öl sticht dabei heraus. Alles was Sie über das Öl wissen müssen, erfahren Sie in diesem Video. Distelöl, auch bekannt als Färberdistelöl, ist eine wertvolle, aber oft übersehene Quelle an gesunden Fettsäuren. Wir verraten dir, warum es sich lohnt, das Öl in deine Küche zu integrieren. Distelöl ist reich an essenziellen Fettsäuren wie Linol- und Ölsäure, die für gesunde Zellwände sorgen, den Blutdruck senken und die Hirnfunktion unterstützen. Außerdem enthält es Vitamine wie A, E und K, die ebenfalls zur allgemeinen Gesundheit beitragen. Besonders kaltgepresstes Distelöl bewahrt diese wertvollen Nährstoffe und ist ideal für Salate oder belegte Brote. Aber Vorsicht: Es verträgt keine hohen Temperaturen und bildet ab 150 Grad gesundheitsschädliche Stoffe. Fürs Anbraten von Gemüse oder Fisch eignet sich raffiniertes Distelöl mit einem höheren Rauchpunkt. Möchtest du Fleisch braten, greifst du am besten zu Alternativen wie Raps- oder Sonnenblumenöl.