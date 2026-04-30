Was kommt mit dem geplanten Gesundheits-Sparpaket auf Versicherte zu? Neben der Einschränkung der kostenlosen Mitversicherung sollen auch verschiedene Leistungen gestrichen oder verringert werden. Zudem soll es die Möglichkeit auf eine Teilkrankschreibung bei langwierigen Erkrankungen geben. Auch die Zuzahlungen auf Medikamente sollen sich ändern: sie sollen auf 7,50 Euro bis 15 Euro angehoben und dann jährlich angepasst werden.