Bundesweit haben heute Kliniken gegen die geplante Gesundheitsreform protestiert – auch bei uns in der Region, zum Beispiel das Klinikum Fürth. Dort würde die Reform für eine zusätzliche finanzielle Belastung von 10 Millionen Euro im Jahr 2027 sorgen – damit müsste die medizinische Versorgung eingeschränkt werden. Besonders würden die Sparmaßnahmen Krankenhäuser treffen, die ohnehin schon finanziell zu kämpfen haben – das betonen auch die Bezirkskliniken Mittelfranken. Der Verbund hat gestern bekanntgegeben, dass er das Geschäftsjahr 2025 mit einem Minus von fast 6 Millionen Euro abgeschlossen hat. Der Fokus liegt trotzdem weiter auf der Modernisierung der Standorte, wie etwa des Klinikums am Europakanal. Investitionen müssten aber klar priorisiert werden.