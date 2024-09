So schön der Name klingt, es ist keine bunt blühende und gut duftende Blume im heimischen Garten gemeint. Die Gürtelrose ist eine Krankheit, unter der Betroffene sehr leiden, da sie mit starken Schmerzen verbunden ist. Was das ist, wie Sie Gürtelrose erkennen und was die Krankheit mit Windpocken verbindet, erfahren Sie im folgenden Video.