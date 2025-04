Die Hasenpest – auch Tularämie genannt – breitet sich in Deutschland weiter aus. Kürzlich wurde sie erneut bei Feldhasen in Niedersachsen nachgewiesen. Eine Übertragung von Tier auf Mensch passiert nur selten, hat aber in den letzten Jahren an Häufigkeit zugenommen. Laut Datenbank des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden im Jahr 2024 deutschlandweit insgesamt 197 Infektionen bei Menschen nachgewiesen. Besonders Jägerinnen und Jäger sollten vorsichtig sein.