Etwa 50 Millionen Menschen erkranken in Europa einmal in ihrem Leben an einer Depression. Das entspricht mehr als 11 Prozent. In Deutschland sind es etwa fünf Millionen. Trotzdem wird die Krankheit immer noch unterschätzt. Der Europäische Depressionstag, der in diesem Jahr am 6. Oktober stattfindet, soll über die Krankheit aufklären. In diesem Jahr geht es um die Jugend in der psychischen Krise. SAT.1 REGIONAL hat mit Dr. Eva-Maria Franck, Chefärztin am Ameos Klinikum Hildesheim (Niedersachsen), über Depressionen bei Kindern und Jugendlichen gesprochen.