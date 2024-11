Immer mehr Zahnärzte warnen: Eine neue Volkskrankheit ist ausgebrochen. Ob Sie betroffen sein könnten, verraten wir in diesem Video. Immer mehr Patienten leiden unter der sogenannten molaren Inzisiven Hypomineralisation (MIH), auch bekannt als Kreidezähne. Diese Erkrankung macht Zähne empfindlich und anfälliger für Karies – ein wachsendes Problem in Zahnarztpraxen. MIH zeigt sich durch Zähne mit rauen, porösen Oberflächen, die auf Reize wie Hitze oder Kälte empfindlich reagieren. Vor allem Kinder sind betroffen. Sie haben oft Schmerzen beim Essen oder Zähneputzen. Die Ursache liegt in einer gestörten Mineralisation des Zahnschmelzes. Mögliche Auslöser sind Schwangerschaftskomplikationen, Infektionen, Antibiotika oder Umweltgifte wie Bisphenol A. Etwa 10 bis 15 % der Kinder sind betroffen, in einigen Studien sogar bis zu 30 %. Vorbeugend helfen fluoridhaltige Zahnpasta, Fluorid-Lacke und regelmäßige Zahnarztbesuche, um die Zähne langfristig zu schützen und zu stärken.