Liegend-Demo in Stuttgart: Betroffene machen auf ME/CFS aufmerksam

Wer an der Erkrankung ME/CFS leidet, kann kein normales Leben führen. Betroffene leiden unter einer schweren, chronischen Erkrankung, die sich durch extreme Müdigkeit, kognitive Störungen und weitere körperliche Beschwerden auszeichnet. Häufig beginnt ME/CFS nach einer Infektionskrankheit wie Influenza oder Pfeiffer’schem Drüsenfieber. Seit der Pandemie ist bekannt, dass sich ME/CFS auch im Zusammenhang mit Long Covid oder dem nach Impfungen auftretenden Post-Vac-Syndrom entwickeln kann. Noch immer gibt es so gut wie keine Hilfen – dagegen haben Betroffene und Angehörige am 10. Mai auf dem Stuttgarter Marktplatz demonstriert.