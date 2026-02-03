Lungenkrebs ist die tödlichste Krebserkrankung in Österreich – über 4.000 Todesfälle jährlich. Nicht wegen fehlender Behandlungsmöglichkeiten, sondern weil die Diagnose oft zu spät kommt. Eine neue Umfrage zeigt: Das Wissen über Krebs ist da – doch bei der Vorsorge bleiben viele untätig. Expert:innen wie Prim. Arschang Valipour und Patient Advocate Claas Röhl fordern gezieltes Screening, moderne Diagnostik und aktive Beteiligung der Patient:innen. 👉 Die Botschaft: Früherkennung wirkt. Jetzt handeln. 📍Pressekonferenz: Karl Landsteiner Institut, Future Health Lab, unterstützt von AstraZeneca Österreich.