Mental Health Days in Hannover gestartet

15 Jahre ist es her, dass National-Torwart und Hannover 96-Keeper Robert Enke sich das Leben nahm, weil er zu sehr unter seinen Depressionen litt. Am Samstag wäre er 47 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass richtet seine Witwe Teresa Enke die „Mental Health Days“ in Hannover aus. Dort geht es unter anderem auch darum, Depressionen zu erkennen und zu verstehen.