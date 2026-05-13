Das Landesamt für Statistik in Fürth hat Daten über den Krankenstand in Bayern ausgewertet. Dabei hat sich gezeigt, dass die Menschen in Mittelfranken, laut eigener Angaben, am häufigsten krank sind. Die wenigsten Krankheitstage weisen die Menschen in der Oberpfalz auf. Die Studie zeigt auch, dass sich immer mehr Erkrankte nicht in ärztliche Behandlung begeben. Das ist möglicherweise auf lange Wartezeiten in den Praxen, die telefonische Krankschreibung und Selbstmedikation zurückzuführen.