Bei diesem Krebs müssen Sie besonders auf die kleinen Anzeichen achten: Mundkrebs ist nicht leicht zu erkennen. Was erste Symptome sind, erfahren Sie in diesem Video. Mundkrebs kannst du im Frühstadium gut behandeln lassen – aber nur, wenn du die Warnzeichen rechtzeitig erkennst. Wir zeigen dir, welche Risikofaktoren du kennen solltest, worauf du achten musst und wie die Behandlung abläuft. Etwa 13.000 Menschen trifft diese Diagnose jedes Jahr, Männer häufiger als Frauen. Vor allem Rauchen und Alkohol erhöhen dein Risiko: Alkohol macht deine Schleimhäute durchlässiger, wodurch Schadstoffe leichter eindringen. Aber auch schlechte Mundhygiene, eine einseitige Ernährung oder deine genetische Veranlagung können dazu beitragen. Warnsignale wie nicht heilende Flecken, Schwellungen oder kleine Blutungen solltest du ernst nehmen, auch wenn sie oft schmerzlos sind. Wenn du früh handelst, hast du gute Heilungschancen. Dein Zahnarzt oder ein Spezialist schaut sich deine Mundhöhle genau an und setzt bei Bedarf Bildgebung oder Biopsien ein. Die Behandlung besteht meist aus einer Operation, oft kombiniert mit Strahlen- und Chemotherapie. Mit modernen Techniken wie der mikrovaskulären Lappenplastik können geschädigte Bereiche wiederhergestellt werden. Achte auf deinen Körper – je früher du aktiv wirst, desto besser stehen deine Chancen.