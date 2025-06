Schlaflose Nächte: Sie kriegen nicht genug Schlaf? Ein Experte zeigt, was hilft

Es ist eigentlich schon viel zu spät, sie wälzen sich noch immer hin und her und bekommen trotzdem kein Auge zu - Schlaflosigkeit kann einen wortwörtlich in den Wahnsinn treiben. Ein Experte erklärt: Wir strengen uns zu sehr an beim Einschlafen.