Tatsächlich kann die Einnahme von Magnesium die Wirkung von Vitamin D sogar verbessern, da es hilft, Vitamin D in seine aktive Form umzuwandeln. Ein Magnesiummangel wiederum kann die Funktion von Vitamin D beeinträchtigen. Wie bei allen Nahrungsergänzungsmitteln sollte man jedoch die individuellen gesundheitlichen Umstände, mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und die richtige Dosierung berücksichtigen. Auch bei Vitamin D ist eine Überdosierung möglich, schreibt das Robert Koch-Institut. Ein erhöhter Kalziumspiegel könne die Folge sein, Es ist also ratsam, mit einem Arzt oder einer Ärztin oder einer qualifizierten Ernährungsberater:in zu sprechen, bevor man mit der Einnahme von Vitamin D oder Magnesium beginnt.