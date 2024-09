Die Ernährung hat einen erheblichen Einfluss auf das geistige Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden. Doch nicht alle Lebensmittel wirken sich positiv auf das Gehirn aus. Welche das sind, verraten wir in diesem Video. Unsere Ernährung hat einen erheblichen Einfluss auf unsere geistige Leistungsfähigkeit und unser Wohlbefinden. Doch nicht alle Lebensmittel wirken sich positiv auf unser Gehirn aus. Eine US-Studie hat herausgefunden, dass bestimmte Inhaltsstoffe Konzentrationsstörungen und sogar ernsthafte neurologische Erkrankungen fördern können. Zu den problematischen Stoffen gehört Zucker, der die Gedächtnisleistung beeinträchtigen kann. Ungesunde Fette, wie Transfette, erhöhen das Risiko für psychische Erkrankungen und verringern die kognitive Leistungsfähigkeit. Künstliche Farbstoffe stehen im Verdacht, Hyperaktivität zu begünstigen, insbesondere bei Kindern. Glutamat, häufig in Fertiggerichten, könnte neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer fördern. Auch Aspartam, ein Süßstoff in Diätprodukten, ist umstritten und könnte die Gehirnfunktion beeinträchtigen. Synthetische Vitamine und Zitronensäure bergen ebenfalls gesundheitliche Risiken. Eine ausgewogene Ernährung mit natürlichen Lebensmitteln schützt also nicht nur den Körper, sondern auch das Gehirn.