Rund um den Weltblutspendetag am Sonntag rufen verschiedene Organisationen, wie etwa das Bayerische Rote Kreuz, zum Blut spenden auf. Besonders in den Sommermonaten sorgen hohe Temperaturen und die Urlaubszeit dafür, dass weniger Blut gespendet wird – der Bedarf bleibt aber genauso hoch. Der demografische Wandel verstärkt das Problem zusätzlich, immer weniger junge Menschen seien bereit, Blut zu spenden. Der Weltblutspendetag soll aber auch ein Tag der Dankbarkeit sein für diejenigen Menschen, die bereits Blut spenden und damit Leben retten.