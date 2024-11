Mit dem Tag der Krebsvorsorge wollen die Deutsche Krebsgesellschaft und die Krankenkasse AOK jedes Jahr am 28. November auf die Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen aufmerksam machen. Obwohl im vergangenen Jahr wieder mehr Menschen zur Früherkennung in die Praxen gekommen sind als noch in der Corona-Pandemie, ging der Trend beim Hautkrebsscreening zuletzt zurück. Im Vergleich zu 2022 hat es in Schleswig-Holstein 5,1 Prozent weniger Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen gegeben.