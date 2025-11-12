TV21 zu Besuch bei Shape-Line Groß-Enzersdorf Was steckt wirklich hinter dem Figurstudio in der Schloßhofer Straße? TV21 wollte es genau wissen – und hat vor Ort recherchiert. 💬 Im Gespräch mit dem Team wurde schnell klar: Shape-Line ist mehr als nur Körperformung. Hier geht es um ganzheitliches Wohlbefinden, Detox, Regeneration und persönliche Betreuung – individuell abgestimmt auf die Bedürfnisse der Kund:innen. 🧖‍♀️ Ob Anti-Cellulite, Lymphaktivierung oder Ernährungsberatung – das Studio bietet moderne Anwendungen in entspannter Atmosphäre. 📍 Direkt in Groß-Enzersdorf, gut erreichbar mit Öffis und Auto. 🎥 Den ganzen Beitrag findest du auf tv21.at – reinschauen lohnt sich! #shapeline #großenzersdorf #tv21 #körperformung #detox #wohlbefinden #gesundheit #figurstudio #tvbericht #lokalbesuch