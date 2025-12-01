Der Freistaat Bayern erhöht im Jahr 2026 die Investitionsförderung für Krankenhäuser von 800 auf 900 Millionen Euro. Damit soll sichergestellt werden, dass Kliniken modern ausgestattet bleiben und eine flächendeckende, hochwertige medizinische Versorgung möglich ist. 100 Millionen Euro der Steigerung stammen aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“. Gleichzeitig wurden bereits neun neue Krankenhausbauprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund 466 Millionen Euro geplant — die Träger können ihre Vorhaben daher mit Planungssicherheit angehen. Mit dem zusätzlichen Fördervolumen sollen Investitionsstaus in Zukunft vermieden werden.