Vitamin D spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit, insbesondere für den Kalzium- und Phosphathaushalt im Körper. Diese fettlöslichen Vitamine unterstützen die Knochengesundheit, Muskelkraft und das Immunsystem. Ein optimaler Vitamin-D-Spiegel kann helfen, das Risiko für Krankheiten wie Osteoporose und Infektionen zu senken. Ein Mangel hingegen kann zu unterschiedlichen Symptomen führen und sollte rechtzeitig erkannt werden. Mehr dazu in diesem Video.