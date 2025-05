Entfliehen Sie dem Alltagsstress und verbessern Sie Ihre psychische Gesundheit in nur 20 Minuten! Eine faszinierende Studie der Medizinischen Universität Wien zeigt, dass bereits kurze Aufenthalte in naturnahen Waldlandschaften messbare Entspannungseffekte bringen können. Erfahren Sie, wie ein kurzer Besuch im Wald Ihr Stressniveau senken kann. In dieser experimentellen Feldstudie wurden 66 Erwachsene in zwei Gruppen aufgeteilt: eine Gruppe verbrachte 20 Minuten im Wienerwald, die andere in einer städtischen Umgebung ohne Begrünung. Die Ergebnisse waren beeindruckend: Die Waldgruppe verzeichnete eine signifikante Reduktion des Cortisolspiegels und eine Stabilität der positiven Stimmung. Diese Erkenntnisse unterstreichen die Bedeutung von Naturkontakten für die Gesundheitsförderung und liefern wertvolle Impulse für das Gesundheitswesen und die Stadtentwicklung. Erfahren Sie, wie die Integration von naturbasierten Elementen in der Stadtplanung stressbelasteten Bevölkerungsgruppen helfen kann. Bleiben Sie dran für weitere spannende Studienergebnisse über die Wirkung längerer Aufenthalte und multisensorische Naturerfahrungen. Unterstützt vom Österreichischen Klima- und Energiefonds und dem FWF – Wissenschaftsfonds Österreich. Entdecken Sie die Kraft der Natur und erleben Sie selbst, wie wenige Minuten im Grünen Ihre Stimmung heben können. Besuchen Sie die Med Uni Wien für mehr Informationen. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihr Wohlbefinden durch einfache Naturkontakte zu verbessern. Planen Sie Ihren nächsten Waldspaziergang noch heute und spüren Sie die Veränderung!